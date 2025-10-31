Фото: Юлия Адимова

В лапу парализованной собаки из Ростовской области вживили титановый имплантат. Об этом сообщил портал DonDay, ссылаясь на Юлию Адимову.Ранее сообщалось о собаке по кличке Митя, которую нашли в Ростовской области. После курса лечения в местной ветеринарной клинике, пса перевезли в Санкт-Петербург для дальнейшей реабилитации.Специалисты клиники сообщили Юлии о необходимости ампутации. Они полагали, что даже при передвижении на одной лапе качество жизни Мити станет лучше. Однако, когда пес начал выздоравливать, появилась новая проблема: на лапах вновь образовались трофические язвы. Постоянное трение о пол вызывало сильную боль, что привело к ознобу. Ветеринары провели обследование, чтобы определить, нужна ли операция.В итоге 30 октября Мите была проведена операция, которая прошла успешно.- Ему установили имплант, – рассказывает Юлия. – Врач сказал, что уже через три дня после операции пес должен начать опираться на лапу.Также Мите прописали успокоительные препараты из-за его повышенной активности.- Чтобы имплант прижился, чрезмерная активность нежелательна, – объясняет Юлия.Впрочем, сохраняется риск инфицирования. Окончательный результат операции будет известен через две недели. В случае развития инфекции имплант придется удалить и вернуться к прежнему состоянию.