В Ростове ищут пропавшего без вести 60-летнего мужчину

В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшего без вести 60-летнего мужчину. Информации о местонахождении Владимира Кошарного нет с 14 октября.

Мужчина ушел из дома и перестал отвечать на сообщения близких. Родственники забеспокоились, что с ним может что-то случиться и обратились в полицию с заявлением. Затем к поискам подключились волонтеры.

Владимир среднего роста (170 сантиметров) и худощавого телосложения. У него волосы седые с залысиной и карие глаза. В чем был одет мужчина в день исчезновения, не сообщается.

Если вам известно, где может находиться горожанин, позвоните в 112.
Фото: Лиза Алерт
