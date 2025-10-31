В Ростове ищут пропавшего без вести 60-летнего мужчину

Фото: Лиза Алерт

В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшего без вести 60-летнего мужчину. Информации о местонахождении Владимира Кошарного нет с 14 октября.Мужчина ушел из дома и перестал отвечать на сообщения близких. Родственники забеспокоились, что с ним может что-то случиться и обратились в полицию с заявлением. Затем к поискам подключились волонтеры.Владимир среднего роста (170 сантиметров) и худощавого телосложения. У него волосы седые с залысиной и карие глаза. В чем был одет мужчина в день исчезновения, не сообщается.Если вам известно, где может находиться горожанин, позвоните в 112.