Ирина Рукавишникова покинула пост председателя Ростовского отделения Ассоциации юристов России

Ирина Рукавишникова покинула пост председателя Ростовского отделения Ассоциации юристов России, сообщается на официальном канале ассоциации.

Теперь эту должность занимает Багавдин Магомедов, директор филиала Всероссийского государственного университета юстиции.

Напомним, что в ноябре 2024 года Ирина Рукавишникова уступила место сенатору Василию Голубеве, который ушёл с поста губернатора Ростовской области. В данный момент Ирина Рукавишникова завершила политическую карьеру и сосредоточена на преподавательской и научной работе.
Фото: тг-канал Ирины Рукавишникова
