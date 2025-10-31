Новости
В Ростовской области водителей предупредили о дождях на трассе М-4

В Ростовской области водителей предупредили о дождях на автодороге М-4 «Дон». Жителей проинформировали в Автодор.

Согласно прогнозам синоптиков, 31 октября в отдельных районах региона ожидаются осадки. Непогоду также прогнозируются в Московской, Тульской и Липецкой областях.

Мокрая дорога увеличивает риск возникновения дорожных происшествий. Из-за дождей ухудшает сцепление колес транспорта с дорожным покрытием. По этой причине реакция автомобилей при рулении может отставать, а их торможение будет длиннее.

Водителям рекомендуется не отвлекаться на телефон за рулем, а также, при совершении маневра заблаговременно включать поворотник.
Фото: Дондей
