Гигантский затор парализовал движение под Шахтами на М-4

В окрестностях города Шахты на автомагистрали М-4 "Дон" из-за проведения ремонтных мероприятий возникла внушительная пробка. Транспортное движение почти полностью парализовано на участке протяженностью свыше 12 километров, от населенного пункта Новоперсиановка до окрестностей поселка Аюта.

Масштабный дорожный затор спровоцирован ремонтными работами, осуществляемыми на участке федеральной трассы недалеко от мемориального комплекса "Журавли".

Водителям настоятельно советуют учитывать текущую обстановку при планировании маршрутов и заблаговременно рассматривать возможность использования альтернативных путей объезда проблемного участка.
