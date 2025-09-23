Фото: Нейросеть

Врач предупредил об осеннем пике активности клещей в Ростовской области. Энтомолог Анатолий Потехин рассказал подробности корреспонденту DonDay-Волгодонск 23 сентября.По статистическим данным Роспотребнадзора, с начала сезона активности клещей в медицинские учреждения с жалобами на укусы обратились более пяти тысяч человек. Наибольшее количество обратившихся по укусам зафиксировано в Сальском, Красносулинском, Семикаракорском и Песчанокопском районах, а также в городах Ростове, Волгодонске, Шахты, Таганрогп и Новошахтинске.В основном пик нашествия клещей происходит летом. С приходом холодов эти паразиты становятся менее активными и постепенно уходят в спячку.Но расслабляться не стоит. На смену теплолюбивым паразитам придут холодолюбивые клещи. Их активность будет продолжаться вплоть до выпадения снега.Специалисты рекомендуют для профилактики делать вакцинацию от паразитов. Помимо этого, следует надевать закрытую одежду, по возможности, избегать мест концентрации клещей, а также использовать репелленты и другие защитные средства.