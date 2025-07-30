В Волгодонске с начала 2025 года клещи покусали более 300 человек

Фото: Donday

С начала 2025 года в Волгодонске отмечен всплеск активности клещей: зарегистрировано свыше трехсот случаев укусов. Эти сведения были озвучены энтомологом Анатолием Потехиным из Центра гигиены и эпидемиологии в беседе с новостным ресурсом DonDay.По информации, предоставленной экспертом, к настоящему моменту 351 волгодонец обратился за медицинской помощью после атак клещей, почти треть из них – несовершеннолетние (95 человек). Только за последнюю неделю три человека подверглись нападению этих паразитов, включая одного ребенка.Специалисты предупреждают о повышенном риске в летний период и призывают к осторожности при посещении лесов и парков. Для защиты рекомендуется использовать специальную одежду, отпугивающие средства и проводить внимательный осмотр тела после прогулок на природе.