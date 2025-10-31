Новости
В Ростовской области за сутки потушили восемь пожаров

В Ростовской области за сутки потушили восемь пожаров. Статистические данные за 30 октября предоставили в региональном ГУ МЧС.

Так, спасателей привлекали к тушению четырех техногенных пожаров. Помимо этого, пожарные участвовали в ликвидации последствий четырех дорожных происшествий.

Одно из возгораний произошло около 22:00 на Южном подъезде под Батайском. Из-за технической неисправности на обочине припарковалась фура. В тот момент по дороге ехал водитель большегруза. Он не обратил внимание на стоящий «КамАЗ» и врезался в него. В результате аварии одна из машин перевернулась, а влетевшая фура воспламенилась. Из-за происшествия пришлось перекрыть движение на дороге. Возгорание смогли быстро потушить. К счастью, в произошедшем никто не пострадал.

Всего на вызовы выезжали 52 специалистов на 13 единицах пожарной техники.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
