Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области за сутки потушили восемь пожаров. Статистические данные за 30 октября предоставили в региональном ГУ МЧС.Так, спасателей привлекали к тушению четырех техногенных пожаров. Помимо этого, пожарные участвовали в ликвидации последствий четырех дорожных происшествий.Одно из возгораний произошло около 22:00 на Южном подъезде под Батайском. Из-за технической неисправности на обочине припарковалась фура. В тот момент по дороге ехал водитель большегруза. Он не обратил внимание на стоящий «КамАЗ» и врезался в него. В результате аварии одна из машин перевернулась, а влетевшая фура воспламенилась. Из-за происшествия пришлось перекрыть движение на дороге. Возгорание смогли быстро потушить. К счастью, в произошедшем никто не пострадал.Всего на вызовы выезжали 52 специалистов на 13 единицах пожарной техники.