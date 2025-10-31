В новочеркасском театре раскрыли секрет изготовления париков
В мире театра и кино есть множество профессий, которые чаще всего остаются за кадром, но выполняют одно из самых важных значений. Одна из них — постижёр. Такой специалист изготавливает для театральных постановок и киносъемок парики, накладки, шиньоны, усы, бороды и даже брови с ресницами.
Каждое изделие постижёра — кропотливая и ювелирная работа. Именно благодаря таким мастерам образы на сцене являются правдоподобными.
В донском театре драмы и комедии имени В. Ф. Комиссаржевской рассказали, какой титанический труд выполняют постижеры. В нашем видеоролике вы узнаете секреты работы постижера.