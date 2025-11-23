В Сальске ветврачи пытаются помочь псу с жуткими переломами

Фото: Юлия Адимова

В Ростовской области неравнодушные граждане и ветеринары оказывают необходимую помощь собаке, получившей серьезные повреждения костной ткани. Об этом сообщила владелица сальского приюта Юлия Адимова в интервью порталу Donday.Известно, что в середине ноября обессиленное животное было обнаружено у обочины дороги после дорожно-транспортного происшествия. За день до этого случая, по имеющимся данным, собаку уже сбивала машина."Девушка, нашедшая пса, отвезла его в ветеринарную клинику", – поясняет Юлия. – Выяснилось, что у животного сломан позвоночник и наблюдается сильный отек".После осмотра в местной ветеринарной клинике рентгеновские снимки были отправлены для консультации в Санкт-Петербург. Специалист из Северной столицы, связавшись с Юлией, подтвердил первоначальный диагноз, поставленный ростовскими ветеринарами.- Врач констатировал перелом позвоночного столба у собаки в поясничном отделе, – говорит волонтер. – Требуется хирургическое вмешательство для восстановления нормального положения позвонков.Напомним, что в настоящее время собака находится у девушки, которая ее нашла, но вскоре она уезжает и, к сожалению, не сможет забрать ее с собой.Из-за перелома позвоночник оказывает давление на внутренние органы, что может привести к их повреждению. Кроме того, врач из Санкт-Петербурга подчеркнул, что передвигаться самостоятельно пес не сможет.- Инвалидная коляска станет для него жизненной необходимостью, – акцентировала Юлия. – На данный момент и в ближайшей перспективе он находится на временном содержании в неотапливаемом гараже.Животному нужно теплое помещение, иначе это приведет к травмированию лап, образованию трофических язв и гнойных воспалений. Волонтеры приюта надеются найти человека, готового приютить пса хотя бы временно. Параллельно они занимаются активным поиском постоянного дома и заботливых хозяев, которые смогут обеспечить ему необходимый уход.