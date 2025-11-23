«Крылья Советов» обыграли на своем поле «Ростов» в 16-м туре РПЛ

Фото: Дондей

В игре 16-го тура РПЛ самарские "Крылья Советов" на своём поле взяли верх над "Ростовом" со счётом 2:0. Матч, состоявшийся 23 ноября на "Солидарность Самара Арена", закончился убедительной победой хозяев.Хотя в первой половине встречи "Ростов" больше владел мячом (60% времени) и нанёс восемь ударов по воротам, имея показатель xG 0,74, именно "Крылья" открыли счёт. Промах в середине поля защитника "Ростова" Умара Сако привёл к тому, что мяч попал к Олейникову, который не упустил возможность и поразил дальний угол ворот.Под конец первого тайма "Ростов" прибавил в активности, создав ряд острых моментов. В частности, голкипер "Крыльев" Сергей Песьяков отразил опасный удар Егора Голенкова, а затем справился с попыткой Роналдо. Однако до ухода на перерыв ростовчане не сумели изменить счёт.Во второй половине встречи "Крылья" реализовали свою вторую голевую атаку на 55-й минуте, установив финальный результат – 2:0.Для "Ростова" это поражение стало вторым за последние три игры, и команда сейчас занимает девятую позицию в турнирной таблице. В следующем, 17-м, туре 30 ноября "Ростов" встретится на своей арене с "Локомотивом".