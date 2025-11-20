ВТБ профинансирует проекты компаний в новых регионах на 78 млрд рублей

Фото: ВТБ.

Объём одобренных кредитных сделок ВТБ с корпоративными клиентами в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях превысил 78 млрд рублей, из которых 70 млрд рублей направлены на реализацию значимых инвестиционных проектов, преимущественно в сферах жилищного строительства, сельского хозяйства, телекоммуникаций и торговли.В частности, благодаря финансированию банка в регионах будет возведено 615 тыс. кв. м жилья. При содействии ВТБ продолжает развиваться мобильная и фиксированная связь, сфера торговли, промышленность и добыча природных ресурсов.Сегмент среднего и малого бизнеса в регионах показывает значительный рост, благодаря чему активная клиентская база ВТБ с начала года выросла в несколько раз. Кроме того, число установленных платежных POS-терминалов увеличилось в 5,2 раза, а оборот по ним за этот же период – почти в восемь раз, что отражает рост деловой активности и расширение безналичных расчётов среди предпринимателей. В числе лидеров по обороту эквайринга – Херсонская область и ДНР.«Новые регионы демонстрируют заметный рост деловой активности и продолжают интегрироваться в экономическую и финансовую среду страны. Несмотря на трудности, здесь формируется предпринимательская экосистема с большим потенциалом развития. Положительная динамика кредитного портфеля и увеличение числа клиентов наглядно подтверждают это», — отметил заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников.ВТБ активно развивает присутствие в Донбассе и Новороссии: работают 18 отделений и 3 удалённые точки обслуживания. Сеть банкоматов насчитывает 130 устройств, до конца года их количество увеличится до 170. Первые офисы ВТБ начали работу в июле 2024 года в Луганске – до этого банк осуществлял обслуживание клиентов через местные многофункциональные центры.