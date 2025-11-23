На трассе в Зимовниковском районе в ДТП пострадала 20-летняя девушка

Фото: Автолайн

В Ростовской области автомобиль повышенной проходимости с пассажиром оказался в кювете в перевернутом состоянии.Авария произошла в Зимовниковском районе утром 22 ноября на автодороге, соединяющей Котельниково и Песчанокопское.Согласно предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля «Нива», осуществляя движение по указанной трассе, решил обогнать другое транспортное средство. Однако, не убедившись в отсутствии помех для безопасного выполнения обгона, он допустил смещение на левую сторону дороги. Потеряв контроль над управлением, машина оказалась за пределами проезжей части и опрокинулась.Представители Госавтоинспекции Ростовской области проинформировали о том, что в результате инцидента пострадала 20-летняя девушка, находившаяся в салоне транспортного средства. Ей были причинены телесные повреждения, в связи с чем она была доставлена в больницу.