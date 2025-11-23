За минувшие сутки в регионе потушил семь техногенных пожаров и спасли одного человека
В Ростовской области в течение 22 ноября спасательные службы провели работы по устранению семи очагов возгорания и оказали необходимую помощь одному человеку, получившему травмы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по области.
За последние сутки сотрудники спасательных подразделений семь раз выезжали на места дорожных аварий для ликвидации последствий ДТП. Информации о возникновении природных пожаров на территории области не поступало.
Всего в проведении операций были задействованы 80 человек личного состава и 20 единиц специализированной техники.