Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

За минувшие сутки в регионе потушил семь техногенных пожаров и спасли одного человека

За минувшие сутки в регионе потушил семь техногенных пожаров и спасли одного человека

В Ростовской области в течение 22 ноября спасательные службы провели работы по устранению семи очагов возгорания и оказали необходимую помощь одному человеку, получившему травмы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по области.

За последние сутки сотрудники спасательных подразделений семь раз выезжали на места дорожных аварий для ликвидации последствий ДТП. Информации о возникновении природных пожаров на территории области не поступало.

Всего в проведении операций были задействованы 80 человек личного состава и 20 единиц специализированной техники.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.