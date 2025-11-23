В Новочеркасске уже третьи сутки ищут пропавшего без вести 63-летнего мужчину

Фото: Лиза Алерт

В Ростовской области продолжаются поиски 63-летнего Виктора Кузнецова, который считается пропавшим уже третьи сутки. Сведения о текущем местонахождении Кузнецова отсутствуют с 21 ноября.В тот вторник Виктор покинул свой дом, расположенный в Октябрьском микрорайоне Новочеркасска. Родственники не были осведомлены о его планах. Когда он не вернулся, близкие обратились за помощью в правоохранительные органы и к волонтерам.Рост Виктора - примерно 160 сантиметров, телосложение среднее. У него седые волосы и голубые глаза.В день исчезновения на нем были черная куртка, футболка-поло в бело-голубую полоску, темные спортивные штаны с боковыми полосками и черные кеды.Если вам знаком человек на фотографии или если вы, возможно, его где-либо видели, пожалуйста, свяжитесь с полицией или позвоните по номеру горячей линии: 8-800-700-54-52.