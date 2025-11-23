Ряд улиц в центре Ростова останутся на сутки без водоснабжения
Центр Ростова-на-Дону столкнется с временным прекращением подачи воды. Городской водоканал проинформировал жителей о предстоящих отключениях.
Водоснабжение будет приостановлено 26 ноября, начиная с 8:30. Данная мера связана с проведением работ по интеграции новых водопроводных магистралей в существующую городскую систему. Ориентировочное время возобновления подачи воды – 8:00 27 ноября.
Отсутствие воды в течение суток затронет территорию, ограниченную улицами Максима Горького, Журавлева, Лермонтовской и Университетским.
Жителям рекомендуется заблаговременно создать необходимый запас воды для удовлетворения хозяйственно-бытовых потребностей.