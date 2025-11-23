Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Ряд улиц в центре Ростова останутся на сутки без водоснабжения

Ряд улиц в центре Ростова останутся на сутки без водоснабжения

Центр Ростова-на-Дону столкнется с временным прекращением подачи воды. Городской водоканал проинформировал жителей о предстоящих отключениях.

Водоснабжение будет приостановлено 26 ноября, начиная с 8:30. Данная мера связана с проведением работ по интеграции новых водопроводных магистралей в существующую городскую систему. Ориентировочное время возобновления подачи воды – 8:00 27 ноября.

Отсутствие воды в течение суток затронет территорию, ограниченную улицами Максима Горького, Журавлева, Лермонтовской и Университетским.

Жителям рекомендуется заблаговременно создать необходимый запас воды для удовлетворения хозяйственно-бытовых потребностей.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.