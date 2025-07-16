Донские ветврачи спасают пса с серьезными травмами

Фото: Юлия Адимова

В Ростовской области ветеринарные врачи оказывают помощь собаке, получившей серьезные повреждения. Информацию об этом распространил портал DonDay, ссылаясь на слова Юлии Адимовой, владелицы приюта для животных в Сальске.Около недели назад в приют Юлии привезли пса со сломанной лапой. В тот же день волонтер отвезла травмированное животное в ближайшую ветеринарную лечебницу. Рентген показал, что у собаки по кличке Тойчик старый перелом сустава со смещением. Из-за этого повреждения пес испытывает трудности при передвижении.Как оказалось, это не единственная серьезная травма в его жизни. Ветеринары обнаружили у пса большой рубец, который, по всей видимости, остался после автомобильной аварии.Операцию Тойчику провели 14 июля. Хирурги удалили образовавшуюся костную ткань, вернули кость в правильное положение, очистили сустав и зафиксировали его спицами.-В клинике сказали, что со спицами придется ходить не менее полутора месяцев, - сообщила Юлия. - Если все срастется как надо и не появится новая костная мозоль, Тойчик сможет наступать на лапу.Важно отметить, что нашлась добрая женщина, которая забрала собаку в свою семью.