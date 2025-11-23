Новости
В третьей встрече домашней серии хоккейный клуб «Ростов» уступил «Рязани-ВДВ»

В матче домашней серии ростовский хоккейный клуб потерпел поражение от рязанской команды «Рязань-ВДВ». Встреча, проходившая на льду "Айс Арены", закончилась триумфом гостей в дополнительное время со счетом 4:3.

После проигрыша "Дизелю" тренерский штаб "кондоров" провел серьезные изменения в составе: вместо Макарова, Мягкова, Каменского и Мачугина на лед вышли Кузнецов, Опоцкий, Гришин и Волосков. Место в воротах с первых минут занял Петкилев. Кроме того, для защитника Баланова эта игра стала юбилейной, 100-й в составе "Ростова".

Хозяева льда доминировали на протяжении большей части поединка. По итогам первого периода "Ростов" лидировал со счетом 2:0, а перед началом заключительной трети матча преимущество оставалось за ростовчанами – 3:2. Однако основное время игры завершилось ничейным результатом - 3:3.

В овертайме точный бросок Шипова принес победу команде из Рязани.

Последний матч домашней серии "красно-белые" проведут 24 ноября в 19:00 против АКМ.
Фото: ХК Ростов
