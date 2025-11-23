Новости
Под Ростовом 14-летний подросток на питбайке пострадал в аварии с иномаркой

Под Ростовом 14-летний подросток на питбайке пострадал в аварии с иномаркой

В Аксайском районе вечером 22 ноября случилось ДТП, где пострадал юный водитель питбайка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.

По предварительной информации, авария произошла в станице Ольгинской, на улице Ленина, рядом с домом № 154. Двадцатилетний водитель «Опеля Вектра» не выбрал безопасную скорость, что спровоцировало столкновение его машины с мини-мотоциклом, за рулем которого находился пятнадцатилетний подросток.

По сведениям, предоставленным сотрудниками ГИБДД Ростовской области, в аварии травмы получил четырнадцатилетний пассажир питбайка.
Фото: Госавтоинспекция РО
