Парализованной собаке из Ростовской области нужны операция и коляска

Фото: Юлия Адимова

В Ростовской области добровольцы оказывают поддержку парализованному псу. Ужасающую ситуацию с животным ранее осветила Юлия Адимова в интервью порталу Donday.Беспомощного питомца обнаружили в середине ноября в городе Сальске, на улице Родниковой, лежащим на обочине. За день до этого собаку сбил автомобиль. В ветеринарной клинике заявили о высокой вероятности того, что пес не сможет ходить.Несмотря на это, врачи не оставляли попыток помочь животному, ежедневно доставляя его в клинику для проведения инъекций и других необходимых процедур.- Днем 12 ноября нам сообщили о неутешительном прогнозе: пес, скорее всего, не сможет ходить, – поделилась Юлия.Теперь собаке требуется хирургическое вмешательство, а затем специальная коляска. По мнению хозяйки приюта, оптимальным вариантом было бы проведение операции в клиниках Москвы, Санкт-Петербурга или Ростова-на-Дону. Для этого псу необходим куратор, который будет сопровождать его на протяжении всего периода лечения.- В настоящее время питомец находится у девушки, которая его обнаружила, – поясняет Юлия. – Однако в гараже, где он содержится, очень низкая температура. Девушка не сможет долго держать собаку у себя, так как планирует уехать.Собаке необходимо тепло, иначе из-за отсутствия должного ухода у нее начнутся проблемы с лапами, которые могут привести к образованию трофических язв и гнойных воспалений.