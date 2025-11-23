Кинотеатры в Ростовской области подняли стоимость билетов

Фото: Дондей

В Ростовской области наблюдается рост цен на билеты в кино. Посещение кинотеатров в донском регионе в октябре 2025 года стало обходиться дороже, чем в сентябре текущего года и в октябре прошлого. Эксперты регионального отделения Центробанка связывают это с возросшими расходами на содержание кинозалов и оплату труда сотрудников.За год стоимость развлечений и культурных событий в регионе выросла почти на 8%, при этом только за октябрь – более чем на 1%.В текущем месяце минимальная стоимость билета на премьерные показы в кинотеатрах области начинается с 220 рублей. Средняя цена билета составляет около 380 рублей.Самые дорогие билеты – на детские фильмы. В некоторых кинотеатрах их стоимость варьируется от 370 до 650 рублей. Семейный поход в кино может ощутимо ударить по кошельку. Если же добавить сюда расходы на еду и напитки, приобретаемые во время сеанса, то общая сумма значительно увеличится.Теперь жители Ростовской области оказались перед выбором: либо реже посещать кинотеатры, либо искать возможности для увеличения своего дохода, чтобы не отказываться от любимого вида досуга.