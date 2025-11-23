Новости
В Ростовской области отбой беспилотной опасности объявили утром 23 ноября

В Ростовской области 23 ноября было объявлено об окончании режима опасности, связанного с беспилотными летательными аппаратами. В 8 утра региональное управление РСЧС проинформировало население Дона об отмене угрозы.

Напомним, что предупреждение о возможной атаке беспилотников было выпущено около 21:00 22 ноября. Гражданам советовали найти убежище в помещениях и не приближаться к окнам. Подтвержденные сведения о работе системы противовоздушной обороны на территории области в течение минувшей ночи пока не обнародованы.
Фото: РСЧС
