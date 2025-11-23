Фото: Евгений Чеботарев

Ростовский каскадер Евгений Чеботарев провалился под землю. Видео с очередным безумным трюком он опубликовал у себя в социальных сетях 22 ноября.Экстремал встал на перевернутую бочку и стал готовится к прыжку. В этот момент на него на скорости ехало две машины. Когда одна из них приблизилась на достаточное расстояние, Чеботарев оттолкнулся от поверхности. Евгений удачно перелетел через автомобиль. Перед второй машиной он вовремя приземлился в подготовленную для трюка яму. Второй автомобиль проехал, не задев экстремала.В интернете трюк произвел фурор. Пользователи даже стали предполагать, что ролик был сделан с помощью нейросети.