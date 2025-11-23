Новости
Снос многоквартирных домов в поселке Артем стал причиной перелома канализационного коллектора

Аварией коллектора объясняется слив канализационных вод в поселке Артем Ростовской области. Об этом 23 ноября проинформировала в своих аккаунтах в социальных сетях глава областного Министерства ЖКХ Антонина Пшеничная.

Согласно сообщению, истечение отходов по улицам Мешкова, Терешковой и Искра вызвано затором и разрушением коллекторной системы. Это стало следствием демонтажа многоэтажных зданий. Кроме того, значительное число смотровых колодцев завалены отходами строительства, в частности, кирпичом, что осложняет плановое техническое обслуживание.

В настоящее время ведется закупка необходимых материалов, а уже на будущей неделе предприятие водоснабжения начнет работы по замене поврежденного сегмента. Для полного устранения инцидента потребуется восстановить аварийный участок канализационного коллектора, длина которого составляет около 100 метров.
Фото: КВУ новости Шахты
