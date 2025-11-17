Донские ветеринары спасают собаку с простреленной лапой и травмами головы

Фото: Юлия Адимова

В Ростовской области ветеринары оказывают экстренную помощь собаке, серьезно пострадавшей в ДТП. У животного зафиксированы множественные травмы, в том числе выпадение глаз.По информации Юлии Адимовой, руководящей приютом для животных в Сальске, ростовские ветеринарные врачи делают все возможное для спасения собаки, получившей тяжелые повреждения головы и огнестрельную рану лапы.Собаку нашли вечером 15 ноября в поселке Целина. Как рассказывают свидетели, животное попыталось перейти дорогу в районе 7-й Линии возле жилого дома, где и было сбито машиной.- Удар пришелся по голове, – говорит Юлия. – Это привело к выпадению глаз у собаки.Сразу после поступления в ветклинику собаке провели экстренное хирургическое вмешательство. Один глаз, к сожалению, спасти не удалось, но второй удалось сохранить. Волонтер подчеркнула, что зрение восстановится частично, но собака сможет видеть.- Также у собаки обнаружили огнестрельное ранение лапы, – добавила Юлия. – Врач извлек дробь.В настоящее время собака временно находится на передержке у жительницы поселка, однако это не может быть постоянным решением. Волонтеры активно ищут для пострадавшего питомца новую любящую семью и постоянный дом.