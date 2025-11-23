Новости
В Ростовской области под колеса внедорожника попал 17-летний подросток

В Ростовской области несовершеннолетний, семнадцати лет, пострадал в результате наезда автомобиля повышенной проходимости. Об этом проинформировали в региональном управлении ГИБДД.

Дорожный инцидент случился 22 ноября около 21:00 в городе Новочеркасске. Согласно предварительным сведениям, тридцатидевятилетний водитель автомобиля марки "ВАЗ ПАТРИОТ" осуществлял движение по Баклановскому проспекту. Вблизи дома под номером 95 семнадцатилетний юноша пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Водитель транспортного средства не смог вовремя остановить машину и совершил наезд на пешехода.
