Археологи передадут в музей находки из древних курганов Суворовского района

Фото: ГАУК РО «Донское наследие»

Специалисты автономного областного госучреждения культуры «Донское наследие» по заказу застройщика Суворовского, «ВКБ-Новостройки», провели раскопки на площади 6 тысяч квадратных метров и выявили 39 погребений различных эпох. В скором времени все артефакты отправятся с Ростовский музей краеведения.Исследования проходили на курганном могильнике «Суворовский II». Там ученым удалось обнаружить комплексы трех периодов эпохи бронзы: раннего (ямная культура, XXX-XXV вв. до н.э.), среднего (катакомбная культура, XXV-XX вв. до н.э.) и позднего (срубная культура, XV вв. до н.э.). Также специалисты обнаружили ограбленное погребение периода Золотой Орды (XIII в. н.э.), которое расположилось рядом с курганом бронзового века.По словам специалистов, им удалось найти множество предметов, характерных для погребальных традиций бронзового века. Ямное погребение оказалось сильно повреждено при впуске срубных погребений и сохранило лишь фрагменты круглодонного сосуда с оттисками веревочки.Несколько катакомбных погребений впущены в насыпи ранней бронзы, то есть более поздние захоронения расположены на уже ранее существовавших. Особенно выделяется погребение древнего вождя или главы рода, сопровождавшееся орнаментированным сосудом, ритуальной жаровней из придонной части сосуда, наполненной углями, и каменным топором, судя по редкости обнаружения, предназначенном только элите древнего общества. Череп погребенного на боку взрослого мужчины был искусственно деформирован.Все артефакты, полученные археологами в ходе раскопок, принадлежат государству. В скором времени их передадут в фонды Ростовского областного музея краеведения, чтобы пополнить коллекцию реликвий прошлого.Не исключено, что в будущем они станут частью проекта «Школа под открытым небом», который сейчас разрабатывает «ВКБ-Новостройки» совместно с музейным сообществом города. Этот уникальный образовательный формат позволит преподавателям проводить уроки истории для школьников и студентов на наглядных примерах и пособиях. Частично проект создан в процессе строительства парка им. 70-летия Победы в Суворовском. Там еще на этапе проектирования была предусмотрена визуальная передача связи будущих и прошлых побед через день сегодняшний, посредством объектов, иллюстрирующих в хронологическом порядке историю нашей Родины от Древней Руси до нынешней России.