В Ростовской области пенсионерам с низкими доходами могут отменить НДФЛ

Фото: Нейросеть

В разработке находится законопроект, предусматривающий новую преференцию для российских пенсионеров, в том числе для граждан, проживающих в Ростовской области. Об этом ТАСС сообщил Сергей Миронов депутат Государственной Думы. Он выдвинул предложение об отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для пенсионеров, чьи доходы не превышают 1,5 прожиточных минимума.Основная задача данного предложения – повышение уровня материального обеспечения пожилых граждан и предоставление дополнительной помощи пенсионерам с незначительными доходами. Депутатом было адресовано соответствующее письмо председателю правительства Российской Федерации.Авторы законопроекта акцентируют внимание на том, что зачастую пенсионеры испытывают затруднения при покупке необходимых лекарственных препаратов, продовольствия и получении медицинских услуг на платной основе. Предложенная мера касается как осуществляющих трудовую деятельность пенсионеров, так и тех, кто находится на заслуженном отдыхе.