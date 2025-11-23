В Ростове присяжные оправдали обвиняемого в подготовке убийства застройщиков

Фото: Дондей

В Ростове коллегия присяжных оправдала обвиняемого в совершении организации приготовления к убийству. На последнем заседании Советского районного суда города Ростова-на-Дону, 18 ноября, обвиняемый избежал наказания.Страшная история случилась в 2016 году в поселке «Царицино». По предъявленному обвинению, Николай Богданов из-за финансовых разногласий и неприязни захотел убить двух застройщиков. Мужчина заплатил наемнику 30 000 рублей, чтобы тот купил на них огнестрельное оружие. Также Богданов поручил своему посреднику собрать информацию по своим будущим жертвам.Но это третье лицо отказался помогать в преступлении. Он сообщил о планах Николая застройщикам. Все трое решили пойти в полицию. Стражи порядка сделали постановочное убийство потенциальных жертв.В свою очередь наемник пришел к заказчику и предоставил ему фотодоказательства своего преступления. Богданов отдал ему 50 000 рублей, а также сообщил о намерении передать еще и земельный участок. В результате Николая задержали правоохранительные органы.На заседании в ноябре 2025 года присяжные не согласились с тем, что следствию удалось собрать убедительные подтверждения вины Богданова. На основе оправдательного вердикта Советскми районным судом Ростова-на-Дону был вынесен оправдательный приговор.Но решение суда еще не вступило в силу. Гособвинение может обжаловать приговор.