Донских автомобилистов предупредили о сильном тумане на дорогах

Фото: Дондей

В связи с образованием густого тумана 23 ноября водителям в Ростовской области необходимо проявлять повышенную осторожность на дорогах. Об этом предупреждает областная Государственная автоинспекция.Стоит отметить, что в регионе действует "желтый" уровень опасности из-за тумана, который продлен до 9 утра 24 ноября. Подобные метеоусловия приводят к почти полной потере видимости на дорогах, существенно увеличивая риск аварийных ситуаций и других происшествий на трассах.Управляющим транспортными средствами строго рекомендовано соблюдать увеличенную дистанцию между автомобилями, придерживаться скоростного режима и избегать опасных маневров, таких как обгоны и перестроения.Пешеходам, в свою очередь, советуют переходить дорогу только в установленных местах, таких как пешеходные переходы, и обязательно использовать светоотражающие элементы на одежде для повышения заметности в условиях плохой видимости.