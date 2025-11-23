Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Донских автомобилистов предупредили о сильном тумане на дорогах

Донских автомобилистов предупредили о сильном тумане на дорогах

В связи с образованием густого тумана 23 ноября водителям в Ростовской области необходимо проявлять повышенную осторожность на дорогах. Об этом предупреждает областная Государственная автоинспекция.

Стоит отметить, что в регионе действует "желтый" уровень опасности из-за тумана, который продлен до 9 утра 24 ноября. Подобные метеоусловия приводят к почти полной потере видимости на дорогах, существенно увеличивая риск аварийных ситуаций и других происшествий на трассах.

Управляющим транспортными средствами строго рекомендовано соблюдать увеличенную дистанцию между автомобилями, придерживаться скоростного режима и избегать опасных маневров, таких как обгоны и перестроения.

Пешеходам, в свою очередь, советуют переходить дорогу только в установленных местах, таких как пешеходные переходы, и обязательно использовать светоотражающие элементы на одежде для повышения заметности в условиях плохой видимости.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.