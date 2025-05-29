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В Сальске открыли мемориальную доску погибшему на СВО бойцу

В Сальске открыли мемориальную доску погибшему на СВО бойцу

В Сальске увековечили память участника специальной военной операции, установив мемориальную табличку. Об этом проинформировали в городской администрации района.

Церемония открытия памятной доски прошла 27 мая в Сальской Гимназии №2 в память об Алексее Бедрике, отдавшем жизнь в зоне СВО.

Алексей начал свой образовательный путь в гимназии № 2 с первого класса и, окончив 11 классов, продолжил обучение в Балтийском военно-морском училище имени адмирала Ушакова. После получения диплома служил на подводном флоте в городе Гаджиево, расположенном в Мурманской области.

Приняв решение добровольно участвовать в СВО, в мае 2023 года Алексей заключил контракт и отправился в зону боевых действий.

Алексей Бедрик погиб 18 июля 2024 года, выполняя боевую задачу. За проявленное мужество и героизм он был награжден орденом Мужества посмертно.
Фото: администрация Сальского района
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