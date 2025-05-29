В Сальске открыли мемориальную доску погибшему на СВО бойцу

Фото: администрация Сальского района

В Сальске увековечили память участника специальной военной операции, установив мемориальную табличку. Об этом проинформировали в городской администрации района.Церемония открытия памятной доски прошла 27 мая в Сальской Гимназии №2 в память об Алексее Бедрике, отдавшем жизнь в зоне СВО.Алексей начал свой образовательный путь в гимназии № 2 с первого класса и, окончив 11 классов, продолжил обучение в Балтийском военно-морском училище имени адмирала Ушакова. После получения диплома служил на подводном флоте в городе Гаджиево, расположенном в Мурманской области.Приняв решение добровольно участвовать в СВО, в мае 2023 года Алексей заключил контракт и отправился в зону боевых действий.Алексей Бедрик погиб 18 июля 2024 года, выполняя боевую задачу. За проявленное мужество и героизм он был награжден орденом Мужества посмертно.