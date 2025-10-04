В результате атаки БПЛА на Ростовскую область в трех хуторах отключили электричество

Фото: DonDay

Ростовская область в ночь на 4 октября подверглась очередной атаки беспилотников. Дроны сбили в пяти муниципалитетах.Как уточнил информацию губернатор области Юрий Слюсарь, не обошлось без последствий на земле.В результате повреждения линии электропередач прекращено электроснабжение населенных пунктов Терновской, Маньковский и Сидоровский. К ремонтным работам приступят в дневное время.Также в Чертковском районе из-за падения обломков дрона произошло загорание сухой растительности в поле.По информации главы региона, пожар ликвидирован на площади 6 соток. О пострадавших людях не сообщается.