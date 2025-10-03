Ростовская ГБСМП потратит 40 млн рублей на машины скорой помощи

Фото: Ростов.ру

Городская больница скорой медицинской помощи в Ростове объявила о планах закупить пять новых автомобилей скорой помощи. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.Тендер был размещен 2 октября. Больница выделила на эти цели около 41,9 миллиона рублей. Одна машина обойдется в 8,3 миллиона рублей. В стоимость включены сам автомобиль и необходимое медицинское оборудование для транспортировки пациентов.Поставщику предстоит поставить все автомобили до конца 2026 года. Победителя тендера назовут 14 октября.Жители Ростова часто жалуются на долгое ожидание скорой помощи. По их словам, в некоторых случаях медики приезжают через час после вызова. Сами врачи признают, что проблема связана с нехваткой машин и персонала.