Ростовская ГБСМП потратит 40 млн рублей на машины скорой помощи
Городская больница скорой медицинской помощи в Ростове объявила о планах закупить пять новых автомобилей скорой помощи. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Тендер был размещен 2 октября. Больница выделила на эти цели около 41,9 миллиона рублей. Одна машина обойдется в 8,3 миллиона рублей. В стоимость включены сам автомобиль и необходимое медицинское оборудование для транспортировки пациентов.
Поставщику предстоит поставить все автомобили до конца 2026 года. Победителя тендера назовут 14 октября.
Жители Ростова часто жалуются на долгое ожидание скорой помощи. По их словам, в некоторых случаях медики приезжают через час после вызова. Сами врачи признают, что проблема связана с нехваткой машин и персонала.