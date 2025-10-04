Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Высокий класс пожароопасности прогнозируется в Ростовской области 4 октября. Данными поделились в ГУ МЧС по Ростовской области.В 17 муниципальных районах ожидается пятый класс пожароопасности. Трава может легко загореться в Белокалитвинском, Боковском, Верхнедонском, Волгодонском, Дубовском, Зимовниковском, Каменском, Константиновском, Орловском, Советском, Усть-Донецком, Цимлянском, Чертковском, Шолоховском районах и в городах Волгодонск, Донецк, Каменск-Шахтинский.В 28 муниципалитетах будет действовать пожароопасность четвертого класса. Синоптики прогнозируют чрезвычайную пожароопасность в Азовском, Аксайском, Багаевском, Веселовском, Заветинском, Красносулинском, Кашарском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Мартыновском, Миллеровском, Милютинском, Морозовском, Обливском, Октябрьском, Родионово-Несветайском, Ремонтненском, Семикаракорском, Тарасовском, Тацинском районах, а также в городах Азов, Батайск, Гуково, Зверево, Новочеркасск, Новошахтинск, Ростов-на-Дону и Шахты.На остальной территории области ожидается пожароопасность до третьего класса.Спасатели рекомендуют жителям соблюдать правила пожарной безопасности.