В Ростове-на-Дону на торги за 13,7 млн вновь выставили исторические причалы

Фото: Торги России

В Ростове-на-Дону повторно выставлены на продажу исторические причалы общей стоимостью 13,7 миллиона рублей. Извещение о проведении аукциона опубликовано на веб-ресурсе «Торги России».Предприятие «Росморпорт» предоставляет в аренду причальные сооружения, возведенные в конце XVIII столетия в акватории Ростовского морского порта. На аукцион выставлены причалы под номерами 29, 28, 13 и 8, находящиеся в Ростовском ковше.Причал № 28 обычно используется для технического обслуживания и стоянки кораблей, в то время как № 29 – для осуществления перевалки различного рода грузов. Данная зона полностью подготовлена для производственной деятельности: в наличии крановые пути и автомобильные подъездные пути.Также ищут арендаторов для причалов № 8 и № 13, расположенных в центральной грузовой зоне порта. Их первостепенная задача – обработка различных типов грузов.Начальная цена всех объектов составляет 13,7 миллиона рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 13 октября. Результаты торгов будут оглашены через трое суток после завершения подачи заявок.Предполагается, что выигравший участник сможет заключить арендный договор с «Росморпортом» на срок до 49 лет. Указанная цена включает плату за первый год, последующие платежи будут вноситься ежемесячно.Следует отметить, что это уже вторая попытка реализовать данные объекты. Предыдущий аукцион не состоялся из-за отсутствия интереса со стороны потенциальных арендаторов.