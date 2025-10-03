В Ростове-на-Дону на торги за 13,7 млн вновь выставили исторические причалы
В Ростове-на-Дону повторно выставлены на продажу исторические причалы общей стоимостью 13,7 миллиона рублей. Извещение о проведении аукциона опубликовано на веб-ресурсе «Торги России».
Предприятие «Росморпорт» предоставляет в аренду причальные сооружения, возведенные в конце XVIII столетия в акватории Ростовского морского порта. На аукцион выставлены причалы под номерами 29, 28, 13 и 8, находящиеся в Ростовском ковше.
Причал № 28 обычно используется для технического обслуживания и стоянки кораблей, в то время как № 29 – для осуществления перевалки различного рода грузов. Данная зона полностью подготовлена для производственной деятельности: в наличии крановые пути и автомобильные подъездные пути.
Также ищут арендаторов для причалов № 8 и № 13, расположенных в центральной грузовой зоне порта. Их первостепенная задача – обработка различных типов грузов.
Начальная цена всех объектов составляет 13,7 миллиона рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 13 октября. Результаты торгов будут оглашены через трое суток после завершения подачи заявок.
Предполагается, что выигравший участник сможет заключить арендный договор с «Росморпортом» на срок до 49 лет. Указанная цена включает плату за первый год, последующие платежи будут вноситься ежемесячно.
Следует отметить, что это уже вторая попытка реализовать данные объекты. Предыдущий аукцион не состоялся из-за отсутствия интереса со стороны потенциальных арендаторов.