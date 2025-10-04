В Ростове Дон возвращается в свои берега после критического обмеления

Фото: Дондей

В Ростове река Дон возвращается в свои берега после критического обмеления. Фото сделал корреспондент Donday 3 октября.По кадрам видно, что появившийся посреди реки 1 октября остров исчез под водой. Водоем постепенно заполняет обмелевшие участки берега. Также по реке вновь запустили экскурсионные теплоходы.Напомним, что с конца сентября в регионе наблюдаются мощные порывы ветра. Из-за этого природного явления в крупных акваториях уровень воды упал до катастрофических отметок. С Доном обмелели Азовка, Хомутец и Мертвый Донец.Минприроды объясняет обмеление рек сильным ветром и засухой. Специалисты сообщают, что вода вернется в реки сразу после того, как стихнет ветер.