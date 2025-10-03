В Ростове жители частного сектора не дождались ремонта дороги

Фото: Ростов.ру

В Ростове жители частного сектора до сих пор не дождались ремонта дороги. Об этом 3 октября сообщил местный житель Борис.По словам горожанина, в переулках Боевом и Каляевском, а также на улице Горской появились глубокие ямы. Некоторые из них достигают 20 сантиметров в глубину. Жители требуют ремонта дороги уже несколько десятилетий.В феврале 2025 года им обещали исправить ситуацию. После публикации DonDay администрация Октябрьского района подтвердила, что план ремонта дорог существует.Однако, по словам горожан, ничего не изменилось.