В Ростове жители частного сектора не дождались ремонта дороги
В Ростове жители частного сектора до сих пор не дождались ремонта дороги. Об этом 3 октября сообщил местный житель Борис.
По словам горожанина, в переулках Боевом и Каляевском, а также на улице Горской появились глубокие ямы. Некоторые из них достигают 20 сантиметров в глубину. Жители требуют ремонта дороги уже несколько десятилетий.
В феврале 2025 года им обещали исправить ситуацию. После публикации DonDay администрация Октябрьского района подтвердила, что план ремонта дорог существует.
— На летний период вновь запланированы те же работы, — сообщили специалисты.
Однако, по словам горожан, ничего не изменилось.
— Ситуация осталась прежней, — отметил Борис.