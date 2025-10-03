Новости
В Ростове жители частного сектора не дождались ремонта дороги

В Ростове жители частного сектора до сих пор не дождались ремонта дороги. Об этом 3 октября сообщил местный житель Борис.

По словам горожанина, в переулках Боевом и Каляевском, а также на улице Горской появились глубокие ямы. Некоторые из них достигают 20 сантиметров в глубину. Жители требуют ремонта дороги уже несколько десятилетий.

В феврале 2025 года им обещали исправить ситуацию. После публикации DonDay администрация Октябрьского района подтвердила, что план ремонта дорог существует.

— На летний период вновь запланированы те же работы, — сообщили специалисты.

Однако, по словам горожан, ничего не изменилось.

— Ситуация осталась прежней, — отметил Борис.
Фото: Ростов.ру
