В Таганроге открыли мемориальную доску погибшему на СВО бойцу
В Таганроге Ростовской области установили мемориальную доску погибшему на СВО бойцу. Памятную табличку 47-летнему Андрею Андрющенко повесили на фасаде лицея №4.
Мужчина родился в городе в Таганрог в 1977 году. В зоне специальной военной операции служил в составе 20-й гвардейской мотосрелковой дивизии. Мужчина получил смертельно ранение при выполнении боевой задачи 20 сентября 2023 года.
За проявленное мужество и героизм Андрей Андрющенко награжден орденом мужества.