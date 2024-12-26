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В Таганроге открыли мемориальную доску погибшему на СВО бойцу

В Таганроге открыли мемориальную доску погибшему на СВО бойцу
В Таганроге Ростовской области установили мемориальную доску погибшему на СВО бойцу. Памятную табличку 47-летнему Андрею Андрющенко повесили на фасаде лицея №4.

Мужчина родился в городе в Таганрог в 1977 году. В зоне специальной военной операции служил в составе 20-й гвардейской мотосрелковой дивизии. Мужчина получил смертельно ранение при выполнении боевой задачи 20 сентября 2023 года.

За проявленное мужество и героизм Андрей Андрющенко награжден орденом мужества.
Фото: Городская Дума Таганрога
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