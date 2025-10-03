Ирина Безрукова прокомментировала новый сериал с Олесей Иванченко
Ирина Безрукова прокомментировала новый сериал с Олесей Иванченко в главной роли. Актриса театра и кино побывала на премьере сериала «Няня Оксана» 1 октября.
Ранее стало известно, что Олеся Иванченко сыграла главную роль в сериале. После выхода трейлера многие зрители раскритиковали игру юмористки. Другие провели параллель с культовым сериалом с Анастасией Заворотнюк. Из-за того, что сюжет и главные героини между собой схожи.
Мимо свежей кинокартины не прошла и Ирина Безрукова. Она отметила, что сюжетная основа – новая, но пересечений с сериалом «Моя прекрасная няня» немало. Например, отец-бизнесмен, у которого есть трое детей, и нет супруги. Но главным отличием является героиня.
Актриса считает, что это «стопроцентное попадание в образ».