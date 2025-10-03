- Она, как и я, родом с юга, из Краснодара, и говорит естественным диалектом. Если Анастасия Заворотнюк «играла» этот говор, то для новой исполнительницы он родной и звучит органично и естественно. Героиня получилась невероятно обаятельной, искренней и непосредственной. Она прекрасно справилась с ролью, за ней интересно наблюдать, - пишет Ирина Безрукова.

Фото: Соцсети

Ирина Безрукова прокомментировала новый сериал с Олесей Иванченко в главной роли. Актриса театра и кино побывала на премьере сериала «Няня Оксана» 1 октября.Ранее стало известно, что Олеся Иванченко сыграла главную роль в сериале. После выхода трейлера многие зрители раскритиковали игру юмористки. Другие провели параллель с культовым сериалом с Анастасией Заворотнюк. Из-за того, что сюжет и главные героини между собой схожи.Мимо свежей кинокартины не прошла и Ирина Безрукова. Она отметила, что сюжетная основа – новая, но пересечений с сериалом «Моя прекрасная няня» немало. Например, отец-бизнесмен, у которого есть трое детей, и нет супруги. Но главным отличием является героиня.Актриса считает, что это «стопроцентное попадание в образ».