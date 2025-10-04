Жители Ростова накрыли дыру в канализации на Донской дощечкой

Фото: Дондей

Ростовчане накрыли дыру в канализации на улице Донской дощечкой. Горожане поделились фотографиями с Donday 3 октября.Крышка люка упала внутрь. В канализации начал скапливаться мусор. Для безопасности местные жители накрыли дыру доской. Чтобы она не улетела, сверху положили кирпичи.Горожане предупреждают, что опасное место расположен у дома №32. Люк находится у Казанской лестницы, которая является довольно проходимой зоной.Открытая канализация с самодельной крышкой несет опасность. Дерево со временем может загнить и провалиться. Также такая конструкция портит внешний облик улицы.