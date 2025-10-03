Свой заключительный матч капитан «Ростов-Дона» Юлия Манагарова отыграла с победой

Фото: Дондей; ГК «Ростов-Дон»

ГК «Ростов-Дон» одолел «Университет» из Ижевска со счетом 39:19. Игра в рамках Суперлиги 2025/26 прошла 3 октября во Дворце спорта донской столицы.Для болельщиков «Ростов-Дона» этот матч был особенным. Ведь капитан команды Юлия Манагарова после 20 лет игры в гандболе приняла решение завершить спортивную карьеру. Матч с «Университетом» стал для нее заключительным.Уже в первой части игры донская команда стремительно увеличивала свое преимущество в счете. К концу тайма разница на табло составляла девять мячей. На перерыв команды ушли с результатом — 19:10.Во втором тайме «Ростов-Дон» продолжал сохранять преимущество в счете. К середине второго тайма ростовчанки лидировали на 14 мячей, а к концу — на целых 20. Результатом стал счет 39:19.Лучшим игроком матча стала Юлия Манагарова. Девушка забила шесть мячей.После окончания игры болельщики буквально рыдали и просили капитана не уходить.Капитанскую повязку Юлия Манагарова передала Анне Сень. Предстоящий матч у ростовчанок уже 7 октября. Ростовчанки сыграют с АГУ-«Адыиф» в Майкопе.