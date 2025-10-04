Новости
В Ростовской области силы ПВО сбили 11 дронов

В Ростовской области силы ПВО сбили 11 дронов. Информирует Министерство обороны РФ.

Беспилотники уничтожены в ночь на 4 октября. По данным ведомства, всего над регионами России зафиксировали и сбили 117 дронов.

Больше всего зафиксировали над Брянской областью - 27 дронов.

В результате атаки БПЛА на донской регион произошло отключение света в трех хуторах, а также крупный пожар в поле в одном из муниципалитетов. Его быстро ликвидировали.

Пострадавших нет.
Фото: DonDay
