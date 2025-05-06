В Шахтах погибшему на СВО бойцу установили памятную табличку

Фото: Администрация города Шахты

В Ростовской области увековечили подвиг героя, павшего в ходе спецоперации, открыв мемориальную доску. Информация об этом событии была опубликована на официальном портале городской администрации.Мемориальная табличка, посвященная Даниле Вандину, была торжественно открыта 6 мая на фасаде лицея №3 города Шахты, где он проходил обучение.Данила Вандин родом из города Шахты. В 2019 году он поступил на службу в 150-ю дивизию. После нескольких лет контрактной службы он вернулся к гражданской жизни. С началом специальной военной операции он добровольно отправился в зону боевых действий, где трагически погиб в конце августа 2024 года.За проявленное мужество и героизм Данила Вандин был награжден орденом Мужества посмертно.