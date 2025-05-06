Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Шахтах погибшему на СВО бойцу установили памятную табличку

В Шахтах погибшему на СВО бойцу установили памятную табличку

В Ростовской области увековечили подвиг героя, павшего в ходе спецоперации, открыв мемориальную доску. Информация об этом событии была опубликована на официальном портале городской администрации.

Мемориальная табличка, посвященная Даниле Вандину, была торжественно открыта 6 мая на фасаде лицея №3 города Шахты, где он проходил обучение.

Данила Вандин родом из города Шахты. В 2019 году он поступил на службу в 150-ю дивизию. После нескольких лет контрактной службы он вернулся к гражданской жизни. С началом специальной военной операции он добровольно отправился в зону боевых действий, где трагически погиб в конце августа 2024 года.

За проявленное мужество и героизм Данила Вандин был награжден орденом Мужества посмертно.
Фото: Администрация города Шахты
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.