Вечером 3 октября в Ростовской области объявили беспилотную опасность

В Ростовской области вечером 3 октября объявили угрозу применения беспилотников. Соответствующее уведомление жителям региона пришло около 20:55.

Населению рекомендовано зайти в помещения и отойти от окон.
Фото: РСЧС
