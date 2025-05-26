В Ростовской области установили памятную табличку погибшему на СВО бойцу
В Ростовской области увековечили память военнослужащего, отдавшего жизнь в ходе специальной военной операции. Об этом информировала администрация Морозовского района.
На здании Знаменской школы появилась мемориальная доска, посвященная Николаю Трулеву. Церемония открытия состоялась 25 мая.
Николай погиб 8 февраля 2024 года, выполняя боевую задачу в зоне СВО. За проявленные мужество и героизм он был удостоен ордена Мужества посмертно.