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В Ростовской области установили памятную табличку погибшему на СВО бойцу

В Ростовской области установили памятную табличку погибшему на СВО бойцу

В Ростовской области увековечили память военнослужащего, отдавшего жизнь в ходе специальной военной операции. Об этом информировала администрация Морозовского района.

На здании Знаменской школы появилась мемориальная доска, посвященная Николаю Трулеву. Церемония открытия состоялась 25 мая.

Николай погиб 8 февраля 2024 года, выполняя боевую задачу в зоне СВО. За проявленные мужество и героизм он был удостоен ордена Мужества посмертно.
Фото: администрация Морозовского района
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