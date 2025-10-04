Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове девушка выпала из окна многоэтажного дома в микрорайоне Военвед

В Ростове девушка выпала из окна многоэтажного дома в микрорайоне Военвед
В Ростове девушка выпала из окна многоэтажного дома в микрорайоне Военвед. Об этом сообщает DonDay со ссылкой на собственные источники.

Ночью 4 октября на улице Дебальцевской случилось происшествие. Как рассказывают свидетели, девушка сорвалась с высоты четвертого этажа. Жители дома обнаружили пострадавшую на улице и немедленно вызвали бригаду скорой помощи. Ее экстренно доставили в отделение реанимации.

"Ее состояние оценивается как критическое", - сообщает источник. "У 25-летней пациентки диагностированы переломы грудной клетки и костей бедра, а также гематома в области лба".

В настоящий момент девушка находится в бессознательном состоянии.
Фото: яндекс карты
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.