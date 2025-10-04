Фото: яндекс карты

В Ростове девушка выпала из окна многоэтажного дома в микрорайоне Военвед. Об этом сообщает DonDay со ссылкой на собственные источники.Ночью 4 октября на улице Дебальцевской случилось происшествие. Как рассказывают свидетели, девушка сорвалась с высоты четвертого этажа. Жители дома обнаружили пострадавшую на улице и немедленно вызвали бригаду скорой помощи. Ее экстренно доставили в отделение реанимации."Ее состояние оценивается как критическое", - сообщает источник. "У 25-летней пациентки диагностированы переломы грудной клетки и костей бедра, а также гематома в области лба".В настоящий момент девушка находится в бессознательном состоянии.