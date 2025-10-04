Новости
При пожаре в частном доме погибла 47-летняя женщина в Ростовской области

В Ростовской области трагический инцидент унес жизнь 47-летней женщины в результате сильного пожара. ЧП произошло 4 октября в станице Ольгинской.

Ранним утром жители частного сектора на улице Степной заметили масштабное возгорание в одном из домов. Свидетели сообщили о случившемся в экстренные службы.

В процессе тушения огня внутри здания было обнаружено тело погибшей домовладелицы.

Как уточнили в МБУ АР УПЧС, пожар был полностью устранен на участке площадью 15 квадратных метров.
Фото: МБУ АР УПЧС
