При пожаре в частном доме погибла 47-летняя женщина в Ростовской области
В Ростовской области трагический инцидент унес жизнь 47-летней женщины в результате сильного пожара. ЧП произошло 4 октября в станице Ольгинской.
Ранним утром жители частного сектора на улице Степной заметили масштабное возгорание в одном из домов. Свидетели сообщили о случившемся в экстренные службы.
В процессе тушения огня внутри здания было обнаружено тело погибшей домовладелицы.
Как уточнили в МБУ АР УПЧС, пожар был полностью устранен на участке площадью 15 квадратных метров.