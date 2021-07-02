В Ростовскую область поступило 90 тысяч доз вакцины от COVID-19

В Ростовскую область 5 июля поступило 90 тысяч доз вакцины, рассказали в донском правительстве. Какой именно, не уточняется. Ее распределили по муниципальным образованиям.Накануне жители региона пожаловались, что хотят сделать прививку, но вакцины в прививочных пунктах нет. В медучреждениях формируются листы ожидания. Прививочную кампанию приостановили в Новочеркасске и некоторых районах.При этом вакцинация в Ростовской области с 1 июля обязательная. Сделать прививку должны сотрудники торговли, общепита, общественного транспорта, бытовых услуг и т.д. В противном случае они могут быть переведены на удаленку и лишены премий и стимулирующих выплат.