В Ростовской области ветеринар спасает удода с травмированным крылом

Фото: Donday

В Ростовской области ветеринарный врач оказывает помощь удоду, получившему травму крыла. Об этом сообщает портал DonDay, ссылаясь на ветеринара Викторию Владимировну.Следует подчеркнуть, что удоды являются обычным явлением для Ростовской области. Однако, увидеть их в пределах города – случай редкий. Эти птицы предпочитают степные зоны, поскольку значительную часть времени проводят, передвигаясь по земле.В начале июля одна из таких птиц оказалась на территории города Волгодонска. Местная собака проявила интерес к необычной птице. К счастью, неравнодушные прохожие вовремя спасли птицу и передали её ветеринару Виктории Владимировне.В ветеринарной клинике птице дали кличку Доди. В ходе осмотра было выявлено повреждение нерва в одном из крыльев, из-за чего Доди испытывает трудности с его движением. Полноценные полеты на данный момент невозможны. Ветеринар разрабатывает план лечения и реабилитации, чтобы помочь пациенту вернуться к полноценной жизни.Поскольку удоды относятся к перелетным птицам, процесс выздоровления необходимо завершить до наступления осеннего периода. В случае, если крыло не восстановится в достаточной степени, птице предстоит перезимовать под присмотром Виктории Владимировны.