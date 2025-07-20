В ДТП с «перевертышем» в Ростовской области один пассажир погиб и двое пострадали

Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростовской области на автодороге, связывающей Слободу и Большую Мартыновку, 20 июля произошла серьезная дорожная авария, повлекшая за собой смерть одного человека и травмы еще двоих.По предварительной информации, недалеко от поселка Красноармейского водитель "Рено Дастера" 27 лет потерял контроль над управлением из-за значительного превышения допустимой скорости. Это привело к тому, что машина на большой скорости вылетела с дороги на обочину и перевернулась.Как сообщили в областной Госавтоинспекции, 80-летний пассажир "Рено" скончался непосредственно на месте происшествия. Два других пассажира, 45 и 64 лет, получили травмы различной степени тяжести.